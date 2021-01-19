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МВД предложило вручать Конституцию при получении первого паспорта

Вручать Конституцию вместе с первым паспортом предложили в Министерстве внутренних дел. Заявление опубликовано на сайте МВД 19 января.

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — говорится в сообщении.

Ранее МВД выступило с предложением вручать Конституцию лицам, получившим российское гражданство. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Комментарии (17)

Петр Петров
Под музыку при вручении, например : Выходила на берег катюша
dedmoroz_5e4d8827384c2
Законы надо чтить. Конституцию вручать хорошо. Лучше добавить к ней набор кодексов.
Дмитрий Миленин
и устав при присягу, и еще УК при посадке
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