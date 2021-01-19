«Открытки, которые помогают». Детский хоспис запустил акцию в поддержку тяжелобольных детей

«Представленные в акции открытки погружают нас в мир снов необычной девочки. Она путешествует по неизведанным местам, радуется новогоднему волшебству и встречам со сказочными героями. Вместе с девочкой страну снов изучает и её друг журавлик — символ Детского хосписа», — рассказали об акции в хосписе.

В Петербурге и Москве началась акция «Открытки, которые помогают» в поддержку тяжелобольных детей, организованную Санкт-Петербургским детским хосписом: жители двух столиц могут поднять настроение себе и порадовать близких и друзей с помощью эксклюзивных открыток и вместе с этим помочь подопечным хосписа — вырученные средства будут направлены на поддержку детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

Макеты иллюстраций для открыток подготовила художница и сотрудница Детского хосписа Елена Кузьмина. По её признанию, вдохновением для создания картинок стали сами дети, которым удаётся замечать то, что ускользает от взгляда взрослых.



«За основу была взята идея нарисовать журавлика. Этого персонажа мы решили добавить в жизнь одной девочки. Она на инвалидной коляске, но при этом мир её желаний и снов очень яркий. Журавлик помогает воплощать эти мечты: порисовать, посмотреть на пейзаж, встретиться с северным оленем, украсить новогоднюю ёлку. Что меня вдохновляло в работе над акцией? Дети. Жизнь у них играет другими красками. Ребёнок замечает такие мелкие детали, на которые взрослый никогда бы не обратил внимание. Во взгляде детей на жизнь есть какая-то магия и волшебство», — говорит художница.



«Благотворительные открытки — это трогательный новогодний подарок для друзей и близких, возможность сохранить теплые воспоминания и помочь детям, столкнувшимся с тяжелым заболеванием», — добавили в хосписе.

