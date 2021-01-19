Ученые нашли способ обнаружить коронавирус до появления симптомов с помощью смарт-часов

Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом до появления симптомов болезни, выяснили американские ученые. Выяснилось, что гаджеты могут выявить признаки инфицирования за семь дней до появления симптомов болезни.

Врачи из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке применяли умные часы производства трех разных компаний для ранней диагностики COVID-19. В рамках исследования ученые отслеживали у пациентов вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма является одним из признаков заражения коронавирусом. Высокая же, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом, пишет 19 января РИА Новости.