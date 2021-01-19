Подведомственный комитету по транспорту «Организатор перевозок» объявил на своем сайте открытое голосование за новый логотип петербургского общественного транспорта. В финал пробились пять вариантов.



Очередной этап конкурса объявлен 19 января. «Петербуржцы могут оценить и проголосовать за один из пяти логотипов, выбранных жюри, — говорится на сайте учреждения. — Итоги интернет-голосования будут учтены членами жюри при определении победителя конкурса».

В четырех из пяти представленных вариантов фигурирует синий или лазурный цвет. Кроме того, авторы используют стилизованные изображения букв «Т» и «П», а также отсылки к гербу города.