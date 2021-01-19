Подведомственный комитету по транспорту «Организатор перевозок» объявил на своем сайте открытое голосование за новый логотип петербургского общественного транспорта. В финал пробились пять вариантов.
Очередной этап конкурса объявлен 19 января. «Петербуржцы могут оценить и проголосовать за один из пяти логотипов, выбранных жюри, — говорится на сайте учреждения. — Итоги интернет-голосования будут учтены членами жюри при определении победителя конкурса».
В четырех из пяти представленных вариантов фигурирует синий или лазурный цвет. Кроме того, авторы используют стилизованные изображения букв «Т» и «П», а также отсылки к гербу города.
Сам конкурс был объявлен еще в октябре. «Логотип, повышающий узнаваемость и популярность общественного транспорта Санкт-Петербурга, будет применяться при оформлении подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, — говорится в сопроводительных материалах. — Его разместят на информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров, сайте Организатора перевозок и транспортном портале, на печатной и иной продукции, связанной с общественным транспортом Санкт-Петербурга». Согласно техзаданию, публичное интернет-голосование продлится до 26 января; итоговое заседания жюри назначено на 27–29 января, награждение победителя должно состояться до 5 февраля.