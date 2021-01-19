Группа «Эталон» в 2020 году увеличила продажи до 80 млрд рублей

Группа «Эталон» по итогам 2020 года увеличила продажи недвижимости в денежном выражении на 3%, до рекордных 79,9 млрд рублей, а поступления в целом от продаж выросли на 5% и составили 83 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за всю историю компании. Рекордным стал и последний квартал ушедшего года — впервые в истории Группы «Эталон» объем денежных поступлений за один квартал превысил 29 млрд рублей, увеличившись на 55% год к году.

По данным неаудированных операционных результатов на основе управленческой отчетности компании, за 2020 год количество заключенных контрактов Группы «Эталон» составило 9 725, а продажи недвижимости — 538 тыс. кв. м. При этом продажи в денежном выражении выросли на 3%, до рекордных 79,9 млрд рублей, а поступления от продаж в целом выросли на 5% и составили 82 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за всю историю компании. В Петербурге компания ввела в эксплуатацию 346 тыс. кв. м жилья, что больше показателей предыдущего года почти на треть.