Группа «Эталон» в 2020 году увеличила продажи до 80 млрд рублей

Группа «Эталон» по итогам 2020 года увеличила продажи недвижимости в денежном выражении на 3%, до рекордных 79,9 млрд рублей, а поступления в целом от продаж выросли на 5% и составили 83 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за всю историю компании. Рекордным стал и последний квартал ушедшего года — впервые в истории Группы «Эталон» объем денежных поступлений за один квартал превысил 29 млрд рублей, увеличившись на 55% год к году.
По данным неаудированных операционных результатов на основе управленческой отчетности компании, за 2020 год количество заключенных контрактов Группы «Эталон» составило 9 725, а продажи недвижимости — 538 тыс. кв. м. При этом продажи в денежном выражении выросли на 3%, до рекордных 79,9 млрд рублей, а поступления от продаж в целом выросли на 5% и составили 82 млрд рублей, что стало самым высоким показателем за всю историю компании. В Петербурге компания ввела в эксплуатацию 346 тыс. кв. м жилья, что больше показателей предыдущего года почти на треть.
По словам президента Группы «Эталон» Геннадия Щербины, значительный вклад в годовые результаты внесли продажи четвертого квартала за счет сохраняющегося устойчивого спроса на жилую недвижимость и широкого ассортимента предлагаемых проектов. Стоимость заключенных в четвертом квартале договоров выросла на 21% год к году, до 26,4 млрд рублей. Добиться подобного роста получилось благодаря развитию новых технологий продаж. Кроме того, сохраняющиеся на исторически низком уровне ставки по ипотеке, а также высокая доля проектов бизнес-класса в портфеле компании привели к росту уровня среднего первоначального взноса до рекордных 93%. Совокупность этих факторов обеспечила значительную конверсию продаж в денежные поступления: впервые в истории Группы «Эталон» их объем за один квартал превысил 29 млрд рублей, увеличившись на 55% год к году.
— Объем денежных средств на счетах на конец 2020 года составил 25,9 млрд рублей, что позволило нам сократить чистый корпоративный долг до 19,6 млрд рублей, — говорит вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон» Илья Косолапов. — При этом благодаря достаточному объему средств на эскроу мы по-прежнему можем привлекать проектное финансирование по сниженной ставке.