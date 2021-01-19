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Охотники встретили амурского тигра и показали, как правильно себя вести

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Скриншот видео Фото: amurtigercenter/Instagram

В Приморском крае охотники засняли на видео амурского тигра. Снимали с весьма близкого, но безопасного расстояния — с дерева.

Видео опубликовали 19 января в инстаграме Центра «Амурский тигр». Встреча, по их данным, произошла в Лазовском районе Приморского края. На видео охотники сидят на дереве, а тигр ходит рядом, то и дело посматривая на людей. Незваным гостям он явно был не очень рад.

«Поведение тигра с наибольшей степенью вероятности связано с тем, что хищник был на жертве и не хотел делиться обедом, — отметили в Центре, добавив: — Все повели себя правильно».

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Скриншот видео Фото: amurtigercenter/Instagram

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