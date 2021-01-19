Почти 200 человек после новости «Фонтанки» об исследовании врожденной устойчивости к COVID-19 записались добровольцами

Четыре дня назад «Фонтанка» написала об исследовании Фонда перспективных медицинских исследований и разработок врождённой устойчивости человека к COVID-19.
Как сообщили нашему изданию авторы 19 января, за 3 дня со ссылкой на публикацию в адрес Фонда поступило 157 писем из Петербурга и других городов России от людей разных профессий и возрастов, в том числе даже с хроническими заболеваниями, но потенциально соответствующих необходимым критериям участия в исследовании.
«Похоже, среди нас действительно есть те немногие удивительно устойчивые, кто с начала пандемии и до сих пор не заражаются и не болеют COVID-19, даже несмотря на вынужденные многократные и (или) длительные контакты с носителями вируса SARS-CoV-2», — сообщили в Фонде.
Авторы проекта проведут тщательный индивидуальный отбор в группу участников по результатам достоверного подтверждения соответствия критериям включения.
«Но сейчас уже с большей уверенностью можно говорить о реальности осуществления этого исследования именно благодаря «Фонтанке» и неравнодушию Ваших читателей», — благодарит директор Фонда Екатерина Аллора.
Как рассказывал «Фонтанке» учредитель Фонда академик Михаил Дубина, выявление и изучение генетической уникальности именно этой группы здоровых людей может помочь выяснить генетические механизмы устойчивости к заражению новым коронавирусом, прогнозировать персональную предрасположенность к ковиду, а главное — разработать новые эффективные методы лечения этого заболевания.