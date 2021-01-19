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В Нижнем Новгороде при минус 22 «закипела Волга». Город заволокло густым туманом

Падение температуры привело к необычному природному явлению в городе на Волге.

Густой туман окутал Нижний Новгород накануне. Очевидцы сообщают, что «видимость была нулевая», поэтому «до дома добирались на ощупь».

Столбик термометра в день крещенских купаний опустился ниже 22 градусов Цельсия. Из-за разницы температур Волга «закипела». «В проруби теплее, чем на воздухе», — сообщает NN.ru.

Фотографии необычного природного явления опубликованы в Instagram.

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