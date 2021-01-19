«Особая журналистская удача, когда во время подготовки сюжетов наши съёмочные группы сталкиваются с неожиданными ситуациями, которые невозможно предугадать, спрогнозировать и уж тем более спродюсировать. Иногда эти события требуют решительных действий от журналиста, а от оператора — главное не выключать камеру! Именно такой случай произошёл с нашим старооскольским корпунктом», — сообщается в паблике телерадиокомпании «Мир Белогорья».

Журналист Александр Сашнев из Старого Оскола спас собаку, провалившуюся в полынью. Видео операции по вытаскиванию пса на сушу стало хитом в белгородских соцсетях 19 января.

История произошла на выходных. Журналист Александр Сашнев и оператор Сергей Олихвер на одном из старооскольских водоёмов снимали сюжет про подсчёт зимующих уток. На улице стоял двадцатиградусный мороз, и съемка шла к своему логическому завершению. В этот момент к сотрудникам канала подбежал мальчик и попросил помочь вытащить собаку, которая провалилась под лёд.



Александр Сашнев быстро сбросил с себя одежду и нырнул в полынью. Сперва он вытолкал на лёд пса, а затем сам не без труда и не без помощи коллеги выбрался на сушу.