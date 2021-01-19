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Глава «Молодой гвардии» Великого Новгорода погиб в аварии по пути из Петербурга домой

«Ауди А6» с петербургскими номерами столкнулась с грузовиком «Вольво» на 644 километре трассы М-11 вечером 18 января.

Как пишут 47news 19 января, за рулем легкового автомобиля был 24-летний Андрей Азнауров, исполняющий обязанности руководителя штаба «Молодой гвардии Единой России» в Великом Новгороде. Все участники ДТП у деревни Новолисино — «Ауди» и два грузовика «Вольво» — двигались в сторону Москвы. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.

Как сообщили изданию в новгородском исполкоме «Единой России», в день аварии Азнауров возвращался из Петербурга домой.

Молодой человек окончил Новгородский университет по специальностям «Прикладная экономика» и «Государственное и муниципальное управление». В движении «Молодая гвардия» Андрей состоял с 2016 года.

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Комментарии (22)

Evgeniy Opel_Reshetov
24 года, Ауди А6. Хорошо зарабатывают эти молодогвардейцы. Впечатляет и другое. Убился на четырёхполосной дороге, наверняка с разделителем потоков. Ветер в голове у тинейджера. НЕ иначе вообразил себя Шумахером. Или Шума хером.
MuCephei_88
ЕР с бункерным дедом во главе настолько себя уже дискредитировала, что в комментаторах ни одного человека нет, кто сочувствует. Показательно и... вполне заслуженно.
HomerMP
Поймал себя на мысли что абсолютно не сочувствую этому парню, выбравшему неправильную дорогу.
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