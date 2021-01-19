Глава «Молодой гвардии» Великого Новгорода погиб в аварии по пути из Петербурга домой

«Ауди А6» с петербургскими номерами столкнулась с грузовиком «Вольво» на 644 километре трассы М-11 вечером 18 января.



Как пишут 47news 19 января, за рулем легкового автомобиля был 24-летний Андрей Азнауров, исполняющий обязанности руководителя штаба «Молодой гвардии Единой России» в Великом Новгороде. Все участники ДТП у деревни Новолисино — «Ауди» и два грузовика «Вольво» — двигались в сторону Москвы. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.



Как сообщили изданию в новгородском исполкоме «Единой России», в день аварии Азнауров возвращался из Петербурга домой.

