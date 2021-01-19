В неаполитанской квартире нашли похищенного несколько лет назад «Спасителя мира» — картину учеников Леонардо да Винчи. Она считается копией той картины, что приписывают самому Леонардо, и которая была куплена саудовским принцем для экспонирования в Лувре Абу-Даби за рекордную сумму.



Квартира, в которой найдено произведение искусства, ранее входившая в собрание местного музея, принадлежит 36-летнему ранее не судимому гражданину — он задержан.



«Спаситель мира» учеников Леонардо был написан на рубеже XV-XVI веков. Итальянские СМИ сообщают, что картина была похищена из музея Базилики San Domenico Maggiore. Corriere della Sera опубликовала оперативную съемку 18 января.