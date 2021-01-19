Финалист «Национального бестселлера» представит петербуржцам роман о крафтовом пиве

25 января в книжном «Во весь голос» состоится презентация романа Булата Ханова «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями». Вход свободный. (18+)

Булат Ханов — молодой прозаик из Казани, финалист премии «Национальный бестселлер» 2020 года , лауреат премий «Лицей», «Звёздный билет». К своим 29 годам он написал три полноценных романа и несколько повестей и рассказов. В романе «Непостоянные величины» главный герой описывал жизнь современной школы глазами совсем еще юного учителя; в романе «Гнев» центральным персонажем стал разлагающийся интеллигент Глеб Веретинский, показывающий с изнанки жизнь университетского преподавателя.

В новой книге «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» действуют разные герои: студентка Ира, блогер Елисей, бизнесмен Сергей, богатый наследник Марк. Каждый со своей точки зрения показывает, что значит быть молодым сегодня: нерешительным, постоянно ошибающимся, вечно меняющим траекторию движения — и не понятым всеми остальными.



Большое место в романе занимает культура крафта: герои регулярно пьют крафтовое пиво и даже посвящают ему заметки, а развязка сюжета состоится на пивном фестивале.



Послушать рассуждения Булата Ханова об активизме и современной литературе, а также расспросить про новый роман и любимое пиво можно будет 25 января в 19:30 в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19). Вход свободный, по регистрации.



Елена Васильева

