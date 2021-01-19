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Пальмы в снегу. В Абхазию пришла зима

Южная республика столкнулась с необычным для ее климата явлением.

В Абхазии 19 января выпал снег, который накануне обещали в Госкомитете по экологии и охране природы. «Будет дождь со снегом и снег на побережье, но устойчивого снежного покрова мы не ожидаем», — заявила метеоролог Лариса Ахба в комментарии Sputnik Абхазия.

В ГИБДД Абхазии призвали не выезжать на республиканскую трассу без зимней резины.

В Ботаническом саду сообщили, что заранее подготовились к холодам, поэтому некоторые растения даже перенесли в теплицы.

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Комментарии (1)

bluxer
Рассматриваю два варианта, куда перееду жить на пенсии: Абхазия или Уругвай. Ещё Мексика как вариант, но это банально.
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