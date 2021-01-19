В доме жителя Архангельска ФСБ нашла три десятка самодельных бомб

Несколько десятков самодельных бомб изъяли у жителя Архангельска сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных устройств.



Производство бомб «на конвейер» 27-летний мужчина поставил у себя дома, куда и пришли силовики, пишет 19 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — говорится в сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

