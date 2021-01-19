FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.97р89.33р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В доме жителя Архангельска ФСБ нашла три десятка самодельных бомб

Несколько десятков самодельных бомб изъяли у жителя Архангельска сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Производство бомб «на конвейер» 27-летний мужчина поставил у себя дома, куда и пришли силовики, пишет 19 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур», — говорится в сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, в октябре 2018 года у здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. По информации следствия, в результате происшествия «погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство». Пострадали трое сотрудников регионального управления ФСБ. Уголовные дела по факту взрыва были возбуждены по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний