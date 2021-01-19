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Женщина в грязной маске вместо порчи сняла с петербургского фельдшера золото

Представительница кочевого народа оставила фельдшера из Петербурга без цепочки с кулоном и наличных. Роковая встреча произошла в Полежаевском парке.

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне вечером 25-летняя фельдшер подстанции скорой помощи столкнулась среди деревьев с брюнеткой в грязной маске и с длинными ногтями цвета марсала. Женщина убедила медика в том, что на ней порча, и предложила по-быстрому снять её. В итоге незнакомка «сняла» со своей жертвы цепочку с кулоном и наличные. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Пострадавшая пришла в себя через несколько часов и сообщила о случившемся в полицию. Теперь «гадалку», владеющую техниками НЛП, ищет полиция.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
С удивлением обнаружил существование телевизионного канала, на котором "порчу" "снимают" круглосуточно и задаром. Также приваживают любовников и притягивают к рукам (чьим?) деньги. Очень полезный канал для кретиноидов. По-крайней мере, деньги не сразу уплывут. Название канала запямятовал. Допускаю, что он не один. Видимо, их наличие очень полезно для дуровизации населения.
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