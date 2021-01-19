Женщина в грязной маске вместо порчи сняла с петербургского фельдшера золото

Представительница кочевого народа оставила фельдшера из Петербурга без цепочки с кулоном и наличных. Роковая встреча произошла в Полежаевском парке.
Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне вечером 25-летняя фельдшер подстанции скорой помощи столкнулась среди деревьев с брюнеткой в грязной маске и с длинными ногтями цвета марсала. Женщина убедила медика в том, что на ней порча, и предложила по-быстрому снять её. В итоге незнакомка «сняла» со своей жертвы цепочку с кулоном и наличные. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Пострадавшая пришла в себя через несколько часов и сообщила о случившемся в полицию. Теперь «гадалку», владеющую техниками НЛП, ищет полиция.