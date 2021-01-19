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Марафон «Дорога жизни» перекроет трассу «Магистральная» в последний день января

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Участок федеральной дороги «Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области 31 января будет перекрыт на час в связи с проведением 52-го традиционного зимнего марафона «Дорога жизни». Дорога входит в состав трассы А-181 «Скандинавия».

Как сообщает 19 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 января из-за марафона с 12:00 до 13:00 полностью перекроют движение транспорта на 94–95 километрах федеральной автомобильной дороги «Магистральная» в районе поселка Борисова Грива. Экипажи ГИБДД будут регулировать движение и обеспечивать безопасность его участников.

Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрутов следования.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Марафон «Дорога жизни» посвящен 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организаторами мероприятия выступают Комитет по физической культуре и спорту Петербурга, региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» и администрации Калининского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

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