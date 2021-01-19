Участок федеральной дороги «Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области 31 января будет перекрыт на час в связи с проведением 52-го традиционного зимнего марафона «Дорога жизни». Дорога входит в состав трассы А-181 «Скандинавия».
Как сообщает 19 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 января из-за марафона с 12:00 до 13:00 полностью перекроют движение транспорта на 94–95 километрах федеральной автомобильной дороги «Магистральная» в районе поселка Борисова Грива. Экипажи ГИБДД будут регулировать движение и обеспечивать безопасность его участников.
Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрутов следования.