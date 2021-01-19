Умер бывший ведущий программ «Время» и «Новости»

Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер в Москве. У него были проблемы с сердцем.



О смерти телеведущего на 67-м году жизни сообщила ТАСС 19 января его дочь.



По её словам, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем, которые он испытывал в последнее время. У ведущего было больное сердце.



Игорь Выхухолев в 1981 году начал работать в Главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время». После 1991 года работал комментатором, а с 1992 до 1996 год был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ (позднее Первый канал). В 2006 году он перешел в ВГТРК.

