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Грузовик потерял колесо на КАД и на оставшихся удержаться не смог

Перевёртыш на юге КАД утром 19 января некоторое время мешал едущему транспорту. Скоро его вывезут с магистрали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 63-м километре КАД у грузового автомобиля отлетело колесо, в результате чего он перевернулся. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас он находится в полосе безопасности, ждёт эвакуации.

Фотографии опрокинувшегося набок грузовика в районе развязки с Московским проспектом публикует телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

На юге КАД местами до сих пор плотно. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 10:08, составляет обычные для этого времени суток 5 баллов по шкале «Яндекса».

Утренний максимум составил 6 баллов. Самыми загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (9 баллов), проспект Славы — Народная улица к Московскому (8 баллов), Витебский проспект в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки зафиксированы на Колтушском шоссе — проспекте Косыгина; проспекте Культуры — Тихорецком — Политехнической, внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной; на Софийской улице и на Российском путепроводе — Индустриальном проспекте.

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Комментарии (1)

Dima79
Нет развязки КАД с Московским проспектом, есть с Московским шоссе! Как там поиски нового редактора? Он очень нужен!
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