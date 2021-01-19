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Петербуржец предупредил Владимира Путина о снайпере. Героя нашла полиция

Житель Невского района Петербурга решил пошутить по-крупному и позвонил в приёмную президента, правда, в ту, что в Северной Осетии. 26-летний Юрий передал «секретную информацию» о готовящемся покушении на Владимира Путина. За информатора взялись в УФСБ.

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне около двух ночи в приёмную президента позвонил молодой человек и сказал следующее: «В течение 24 часов на президента РФ будет совершено нападение, будет работать профессиональный снайпер».

Информатора и адрес его проживания быстро установили. В 8 утра он был задержан у дома 26/2 по Шлиссельбургскому проспекту. После беседы его отпустили под обязательство о явке. По данным «Фонтанки», молодой человек ранее уже имел проблемы с законом и осуждался за кражу и мошенничество.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

TresAmigos
Весеннее обострение? Так рано ещё.
261847251
"Накануне" - это 18 января:
В понедельник... в 2 часа ночи... в приёмной Президента РФ... в Северной Осетии...
Кто-то взял трубку?
veteran78
Странная она эта фэсэбэ . Неравнодушного гражданина , извиняюсь за выражение - патриота споймали а коварный снайпер до сих пор где то с двухстволкой бродит .
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