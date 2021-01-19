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В глубинах океана около Австралии нашли неизвестных науке хищников с безобидным названием

Губки — это животные, и они бывают хищными. Новые их виды обнаружили в Большом Австралийском заливе учёные из Музея Квинсленда.

Как сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на отчёт об исследовании, опубликованный на научном портале Science Media Exchange, Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix обитают в районе Большого Австралийского залива на глубине более 3 километров от поверхности воды. Они были собраны в 2017 году.

Это первые хищные губки, которых зоологи встретили в Южной Австралии. С ними число видов губок в стране выросло до 25.

«Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать — эти конкретные губки совершенно уникальны тем, что они найдены только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива — регионе, который был запланирован для глубоководной разведки нефти», — отмечает доктор Меррик Экинс, сотрудник Музея Квинсленда и ведущий австралийский эксперт по хищным морским губкам.

Губки — это многоклеточные животные, в большинстве своём они добывают пищу, фильтруя проточную морскую воду. Их хищные виды приспособились к охоте, например на мелких ракообразных.

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Комментарии (4)

261847251
"В глубинах океана около Австралии нашли неизвестных науке хищников с безобидным названием"

Сразу с названием нашли?
Медальон на ошейнике болтался?
DEMOMON
В Австралии вообще всё опасно и ядовито. Туда - ни ногой!
Cashmare
фигасе, и ни слова о навальном и коронавирусе, прям праздник какой-то )
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