"В глубинах океана около Австралии нашли неизвестных науке хищников с безобидным названием"

Губки — это животные, и они бывают хищными. Новые их виды обнаружили в Большом Австралийском заливе учёные из Музея Квинсленда.
Как сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на отчёт об исследовании, опубликованный на научном портале Science Media Exchange, Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix обитают в районе Большого Австралийского залива на глубине более 3 километров от поверхности воды. Они были собраны в 2017 году.
Это первые хищные губки, которых зоологи встретили в Южной Австралии. С ними число видов губок в стране выросло до 25.
«Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать — эти конкретные губки совершенно уникальны тем, что они найдены только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива — регионе, который был запланирован для глубоководной разведки нефти», — отмечает доктор Меррик Экинс, сотрудник Музея Квинсленда и ведущий австралийский эксперт по хищным морским губкам.
Губки — это многоклеточные животные, в большинстве своём они добывают пищу, фильтруя проточную морскую воду. Их хищные виды приспособились к охоте, например на мелких ракообразных.