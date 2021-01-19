"В глубинах океана около Австралии нашли неизвестных науке хищников с безобидным названием"

Губки — это животные, и они бывают хищными. Новые их виды обнаружили в Большом Австралийском заливе учёные из Музея Квинсленда.

Как сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на отчёт об исследовании, опубликованный на научном портале Science Media Exchange, Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix обитают в районе Большого Австралийского залива на глубине более 3 километров от поверхности воды. Они были собраны в 2017 году.

Это первые хищные губки, которых зоологи встретили в Южной Австралии. С ними число видов губок в стране выросло до 25.