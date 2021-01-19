Право выходить на пенсию досрочно дали ещё одной категории россиян

Медики, которые работают с коронавирусными пациентами, смогут раньше выйти на пенсию.
Как сообщает 19 января «Российская газета», по словам заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, месяц работы с людьми, больными COVID-19, приравнивается сейчас к трём. «Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана, — сказала Кусайко НСН. — Кроме того, таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей».
При наличии определённого профессионального стажа медицинские работники данной категории также получили право приватизировать жильё.