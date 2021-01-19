Прокуроры предлагают посадить Шамсутдинова на 25 лет

Для Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, обвинение запросило 25 лет лишения свободы.

Как сообщает 19 января РИА «Новости», прения по делу Шамсутдинова начались во втором восточном окружном военном суде в Чите. Присяжные заседатели в декабре признали солдата виновным в убийстве и покушении на убийство, однако отметили, что он заслуживает снисхождения.

«Суд приступил к прениям. Прокуроры просят 25 лет лишения свободы. Сейчас выступает сторона защиты», — рассказала агентству представитель суда.