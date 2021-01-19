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Прокуроры предлагают посадить Шамсутдинова на 25 лет

Для Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, обвинение запросило 25 лет лишения свободы.

Как сообщает 19 января РИА «Новости», прения по делу Шамсутдинова начались во втором восточном окружном военном суде в Чите. Присяжные заседатели в декабре признали солдата виновным в убийстве и покушении на убийство, однако отметили, что он заслуживает снисхождения.

«Суд приступил к прениям. Прокуроры просят 25 лет лишения свободы. Сейчас выступает сторона защиты», — рассказала агентству представитель суда.

25 октября 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. До вынесения вердикта присяжных ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Главного военного следственного управления СК, Шамсутдинов вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила. Меру пресечения в виде заключения под стражу Шамсутдинову продлили по 16 марта 2021 года.

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Комментарии (1)

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