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При въезде на КАД «шашечник» устроил массовое ДТП

Неаккуратность водителя в сложных погодных условиях привела к массовой аварии на КАД.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как минимум три машины столкнулись минувшим вечером на въезде на КАД с Дачного проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В отбойник ушли легковая машина и грузовая «Газель», ещё у одной легковушки смята задняя часть. В комментариях отмечают, что есть пострадавший.

По словам подписчицы группы Анны, водитель чёрного автомобиля, стоящего за «Газелью», «гнал по Дачному по правому ряду, а потом устроил «шашечки» в узком месте». Его машина получила самые сильные повреждения. Михаил уточняет, что это мог быть наезд на стоящее транспортное средство: «Там «Гольф» стоял без аварийки и света в правом ряду».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, в остановившийся на КАД автомобиль врезаются через 5–8 минут.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Маэстро
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Заранее большое человеческое спасибо.
260642011
Автор ролика, как можно слушать эту белиберду?
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