Неаккуратность водителя в сложных погодных условиях привела к массовой аварии на КАД.
Как минимум три машины столкнулись минувшим вечером на въезде на КАД с Дачного проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В отбойник ушли легковая машина и грузовая «Газель», ещё у одной легковушки смята задняя часть. В комментариях отмечают, что есть пострадавший.
По словам подписчицы группы Анны, водитель чёрного автомобиля, стоящего за «Газелью», «гнал по Дачному по правому ряду, а потом устроил «шашечки» в узком месте». Его машина получила самые сильные повреждения. Михаил уточняет, что это мог быть наезд на стоящее транспортное средство: «Там «Гольф» стоял без аварийки и света в правом ряду».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, в остановившийся на КАД автомобиль врезаются через 5–8 минут.