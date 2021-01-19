Биолог: В России вряд ли только один заражённый «британским» ковидом, и этот штамм может стать основным в стране

«Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — рассказала Баранова РИА «Новости» в интервью, опубликованном 19 января.

Те контакты, которые прежде были условно безопасными по длительности, в случае с «британским» штаммом могут привести к заражению. «Допустим, раньше вы могли до 15 минут поговорить с заражённым и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — пояснила профессор.

Хотя в России пока подтверждён только один случай «британского» штамма и пациент находится в изоляции, можно предположить, что заражённых больше, ведь поездки в другие страны полностью не закрыты. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — добавила Баранова.

По данным университета Хопкинса на утро 19 января мск, в мире COVID-19 заболели 95,5 миллиона человек, скончались от него 2,03 миллиона.