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Биолог: В России вряд ли только один заражённый «британским» ковидом, и этот штамм может стать основным в стране

«Британский» штамм коронавируса имеет все шансы к марту стать самым распространенным штаммом в России, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — рассказала Баранова РИА «Новости» в интервью, опубликованном 19 января.

Те контакты, которые прежде были условно безопасными по длительности, в случае с «британским» штаммом могут привести к заражению. «Допустим, раньше вы могли до 15 минут поговорить с заражённым и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — пояснила профессор.

Хотя в России пока подтверждён только один случай «британского» штамма и пациент находится в изоляции, можно предположить, что заражённых больше, ведь поездки в другие страны полностью не закрыты. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — добавила Баранова.

По данным университета Хопкинса на утро 19 января мск, в мире COVID-19 заболели 95,5 миллиона человек, скончались от него 2,03 миллиона.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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Комментарии (3)

Njura
Автор заголовка, вы синтаксис в школе проходили? Наймите себе репетитора по русскому языку.
GermanIvanov
"Допустим, раньше вы могли до 15 минут поговорить с заражённым и не заразиться..." (с)
Мы чего то не знаем? Поясните пожалуйста механизм зависимости заражения от времени контакта...
265035973
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 4893 4702 9399 9311

Заранее большое человеческое спасибо.
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