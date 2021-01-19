В Петербурге зима утвердилась в нормальных для себя температурных рамках, остаётся дождаться только нового снега.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 10 градусов, днём составит минус 5–7 градусов.



В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 19 января зафиксировано в 1968 году, минус 31, а самое тёплое — в 1962 году, плюс 3 градуса, напоминает «Яндекс».

