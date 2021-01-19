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Банки в пандемию сократили одобрение кредитов в России до минимума за три года

Российские банки в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую 19 января публикует РБК.

По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.

По данным ЦБ, на 1 декабря 2020 года доля просроченных кредитов в общем объеме розничных ссуд составляла 4,7%. С начала года показатель вырос незначительно: уровень просрочки размывался из-за роста портфеля, а также реструктуризации и кредитных каникул, предоставленных гражданам. Банк России фиксировал заметный прирост проблемных долгов в рознице в мае, июле, августе и октябре — в каждый из этих месяцев абсолютный объем просроченных кредитов увеличивался более чем на 20 млрд руб., а темпы роста просрочки превышали среднемесячные значения 2019 года.

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