Банки в пандемию сократили одобрение кредитов в России до минимума за три года

Российские банки в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую 19 января публикует РБК.

По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.