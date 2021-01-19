В Гидрометцентре предупредили о резком повышении температуры в европейской части России

Резкое повышение температуры до аномальных по климатическим меркам значений произойдет в европейской части России в предстоящий четверг и продержится до субботы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В четверг произойдет резкое, очень резкое повышение температуры. Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать в четверг не с севера, а юго-запада, и теплый воздух, который сформирован на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, он через юг западной Европы начнет поступать в центр Европейской России», — рассказал он РИА Новости 19 января. По словам синоптика, в южных и западных регионах европейской части России в течение четверга температура будет меняться на 12–13 градусов.
«Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2 — минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2–3 градуса. К концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.
При этом в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура будет на 12–16 градусов ниже климатической нормы.