В Гидрометцентре предупредили о резком повышении температуры в европейской части России

Резкое повышение температуры до аномальных по климатическим меркам значений произойдет в европейской части России в предстоящий четверг и продержится до субботы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В четверг произойдет резкое, очень резкое повышение температуры. Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать в четверг не с севера, а юго-запада, и теплый воздух, который сформирован на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, он через юг западной Европы начнет поступать в центр Европейской России», — рассказал он РИА Новости 19 января. По словам синоптика, в южных и западных регионах европейской части России в течение четверга температура будет меняться на 12–13 градусов.