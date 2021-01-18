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Юрий Дудь об аресте Навального: «Беспредел становится нормой»

Журналист и ведущий канала-миллионника на Youtube Юрий Дудь, комментируя у себя в блоге арест политика и блогера Навального, вспомнил про 90-е.

«90-е никуда не уходили» — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля», — написал журналист 18 января, вспоминая, что победа над 90-ми — то, чем современная власть бравирует.

Однако, если раньше беспредел творили гангстеры, то сейчас, считает Дудь, это легко делает и государство.

«Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел. Самый большой риск тут в том, что, когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального)», — пишет Юрий Дудь.

При этом Дудь не злорадствует, а желает тем, кто сейчас у власти «не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы», а Навальному и его семье — сил и терпения.

Юлия Навальная уже написала по постом комментарий «Спасибо!»

18 января в здании отдела полиции в подмосковных Химках состоялось выездное заседание суда. Алексея Навального отправили под стражу на 30 суток. Политика задержали накануне в аэропорту Москвы, куда он прилетел из Берлина после лечения.

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Комментарии (24)

Владислав М
Это уже чистой воды 37 год, самая оголтелая ежовщина! Выездные тройки по приказу сверху. Завтра, видимо, надо ждать уже чёрные воронки, лагеря с политическими осуждёнными в Сибири, запрет выезда, валюты и т.п.
Николай Мал
Сейчас мода такая. Все кому не лень, особенно те, у кого в инете есть секты поклонников, лихо и безапелляционно комментируют и 80-е и 90-е. И никого не смущает, что эти ребята в эти годы агукали в ползунках. Но ведь до их аккаунтов в инсте жизни не было. Правда?
Antuan Rokanten
В этой истории больше всего удивляет то, что Навальному вменяют неявку в уголовно-исполнительную инспекцию, когда он находился на реабилитации в Германии. Это как вообще?
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