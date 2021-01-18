Юрий Дудь об аресте Навального: «Беспредел становится нормой»

Журналист и ведущий канала-миллионника на Youtube Юрий Дудь, комментируя у себя в блоге арест политика и блогера Навального, вспомнил про 90-е.



«90-е никуда не уходили» — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля», — написал журналист 18 января, вспоминая, что победа над 90-ми — то, чем современная власть бравирует.



Однако, если раньше беспредел творили гангстеры, то сейчас, считает Дудь, это легко делает и государство.

