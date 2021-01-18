Юрий Дудь об аресте Навального: «Беспредел становится нормой»

Журналист и ведущий канала-миллионника на Youtube Юрий Дудь, комментируя у себя в блоге арест политика и блогера Навального, вспомнил про 90-е.
«90-е никуда не уходили» — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля», — написал журналист 18 января, вспоминая, что победа над 90-ми — то, чем современная власть бравирует.
Однако, если раньше беспредел творили гангстеры, то сейчас, считает Дудь, это легко делает и государство.
«Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел. Самый большой риск тут в том, что, когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального)», — пишет Юрий Дудь.
При этом Дудь не злорадствует, а желает тем, кто сейчас у власти «не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы», а Навальному и его семье — сил и терпения.
Юлия Навальная уже написала по постом комментарий «Спасибо!»
18 января в здании отдела полиции в подмосковных Химках состоялось выездное заседание суда. Алексея Навального отправили под стражу на 30 суток. Политика задержали накануне в аэропорту Москвы, куда он прилетел из Берлина после лечения.