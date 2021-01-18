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Вместо астрономии – «подвальная эзотерика». Почему курс натальной астрологии в РУДН просуществовал меньше суток

Приказ о закрытии «Курс натальной астрологии» вышел в Российском университете дружбы народов (РУДН) в тот же день, что и приказ о его открытии. Об этом 18 января пишет «Медуза».

О том, что в рамках Институтае повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) РУДН появился курс, после которого можно было «войти в резонанс с Ритмами Космоса» 16 января написал телеграм-канал «Антиглянец». Там же были приведены скрины с описанием программы.

Однако в разговоре с ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов назвал программу вольным творчеством «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института».

По его словам, идея курса родилась из анализа поисковых запросов в интернете, среди которых «астрология» вошла в число наиболее популярных. При этом, «Курс натальной астрологии» не должен был входить в круг предметов, необходимых для повышения квалификации, а планировалось лишь серия мастер-классов от практиков.

К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне «подвальная эзотерика», сетовал ректор.

Поэтому документы об открытии курса не прошли необходимую экспертизу и процедуру учреждения. А сотрудники вуза, причастные к реализации идеи, будут наказаны дисциплинарным взысканием «за дискредитацию репутации университета».

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Астрология в прежние времена была лженаукой. Теперь это средства обмана маразматически настроенного пролетариата и извлечения из него лишних, не нужных ему денег. Точно такой же способ, как и телефонное мошенничество, весьма распространённое в наше время.
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