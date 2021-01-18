Вместо астрономии – «подвальная эзотерика». Почему курс натальной астрологии в РУДН просуществовал меньше суток

Приказ о закрытии «Курс натальной астрологии» вышел в Российском университете дружбы народов (РУДН) в тот же день, что и приказ о его открытии. Об этом 18 января пишет «Медуза».



О том, что в рамках Институтае повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) РУДН появился курс, после которого можно было «войти в резонанс с Ритмами Космоса» 16 января написал телеграм-канал «Антиглянец». Там же были приведены скрины с описанием программы.



Однако в разговоре с ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов назвал программу вольным творчеством «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института».

