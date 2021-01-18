В Смольном рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что чаще всего от коронавируса в Петербурге в 2020 году умирали люди старше 60 лет.



«86% умерших от коронавируса жителей Петербурга приходились на группу 60 и старше. При этом наиболее тяжело протекала инфекция и наиболее часто приводила к летальным исходам в группе пациентов 80–84 года. Доля умерших пациентов в этом возрасте в общем числе скончавшихся — 20,1%. Действительно, тот факт, что в Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не мог не отразиться на количестве умерших. К сожалению, неблагоприятно», — отметил Лисовец 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург».