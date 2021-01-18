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В Смольном рассказали, в каком возрасте чаще всего умирали от коронавируса в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что чаще всего от коронавируса в Петербурге в 2020 году умирали люди старше 60 лет.

«86% умерших от коронавируса жителей Петербурга приходились на группу 60 и старше. При этом наиболее тяжело протекала инфекция и наиболее часто приводила к летальным исходам в группе пациентов 80–84 года. Доля умерших пациентов в этом возрасте в общем числе скончавшихся — 20,1%. Действительно, тот факт, что в Петербурге проживает большое число пожилых граждан, не мог не отразиться на количестве умерших. К сожалению, неблагоприятно», — отметил Лисовец 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 23%. Но официально самой частой причиной гибели в городе коронавирус так и не стал.

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Комментарии (8)

Nafanka
наиболее часто приводила к летальным исходам в группе пациентов 80–84 года. Доля умерших пациентов в этом возрасте в общем числе скончавшихся — 20,1%
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Эээээ, толкователи непойми чего! А 80% скончавшихся к какому возрастному периоду относятся?! Не находите, что 20% это всего-то пятая часть от целого?! И вот про 80% интереснее услышать про возраст... Очевидно, скончавшимися был услышан и принят к исполнению призыв "Дать дорогу молодым!" ))) вот только, что условно "молодые" будут делать с этой дорогой - не понятно... попробуют пойти по пустому зимнему Вилюйскому тракту до Якутска 1200 км при минус 57 по Цельсию?! Так в добрый путь!))) Все дороги открыты! )))
260871543
Поэтому у нас и снимают ограничения.
AleksandrP
Наконец-то, и года не прошло, хоть какие-то скупые цифры по смертности от коронавируса в зависимости от возраста.
И, надо сказать, так себе цифры.
86% процентов умерших - 60 лет и старше.
Но это не высокий, а довольно низкий показатель.
Сравним с Италией: там на умерших в возрасте от 60 и старше приходится свыше 96%!
Получается, очень высокая смертность среди более молодых - а по всей России, значит, ещё большая?
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