«У нас слишком много вскрытий». В Петербурге не хватает 60% патологоанатомов

Главный патологоанатом Петербурга Маргарита Рыбакова заявила о серьезном дефиците кадров, с которым столкнулась её служба после начала пандемии. Резко возросший поток умерших от инфекционных заболеваний, которым по закону требуется проведение вскрытия для постановки точной причины гибели, потребовал мобилизовать все ресурсы. Но нехватка все равно очень большая.



«У нас слишком много вскрытий. Мы не были готовы, что одномоментно будет такая нагрузка на патологоанатомическую службу, — заявила специалист 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Не хватает специалистов. Не хватает соответствующих условий. У нас укомплектованность штата патологоанатомами составляет где-то около 40%. И это не те специалисты, которых можно подготовить и перепрофилировать в короткий промежуток времени».