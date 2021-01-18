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«У нас слишком много вскрытий». В Петербурге не хватает 60% патологоанатомов

Главный патологоанатом Петербурга Маргарита Рыбакова заявила о серьезном дефиците кадров, с которым столкнулась её служба после начала пандемии. Резко возросший поток умерших от инфекционных заболеваний, которым по закону требуется проведение вскрытия для постановки точной причины гибели, потребовал мобилизовать все ресурсы. Но нехватка все равно очень большая.

«У нас слишком много вскрытий. Мы не были готовы, что одномоментно будет такая нагрузка на патологоанатомическую службу, — заявила специалист 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Не хватает специалистов. Не хватает соответствующих условий. У нас укомплектованность штата патологоанатомами составляет где-то около 40%. И это не те специалисты, которых можно подготовить и перепрофилировать в короткий промежуток времени».

По её словам, подготовка врача-патологоанатома занимает минимум около 500 часов. И сейчас использованы все ресурсы, которые есть в городе: чтобы побороть дефицит кадров, работают даже те люди, которые никогда не вскрывали трупы, но вынужденно были направлены на эту работу.

В Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 23%. По данным «Стопкоронавируса» на 18 января, в Петербурге от коронавируса умерли 8902 человека.

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Комментарии (21)

263580521
Сегодня в морге 20 больницы мне озвучили цифру в 14500 за подготовку тела к похоронам. Около морга стоят нехилые машины, из одной из них и выходила патологоанатом этой больницы.
О какой маленькой зарплате там можно говорить? Работа, конечно, крайне непростая. Желающих немного
sektor7
Теневые доходы, кровавые разборки с конкурентами и показательные убийства "своих": в начале нулевых так называемая банда санитаров подчинила себе практически весь похоронный бизнес в Санкт-Петербурге.
Так в историю нашего города была вписана страница под названием «дело санитаров»
chip1
Пора доцента Соколова выпускать, он поможет.
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