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Пациентка Покровской больницы скончалась после падения с высоты

Пациентка Покровской больницы скончалась после падения с высоты 18 января. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.

Тело пациентки нашли под окнами больницы. Она проходила лечение в палате на пятом этаже.

В комитете здравоохранения Петербурга подтвердили информацию о смерти пациентки Покровской больницы.

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Комментарии (3)

constn
Опять онкология?
муматор
от ковида, наверное?
260965961
Бедная! Понимаю и сочувствую! Сколько лет ей было?
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