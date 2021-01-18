ВОЗ предупредила, что смертность от коронавируса может достичь уровня в сто тысяч человек в неделю

Смертность от коронавируса может достичь показателя в сто тысяч человек в неделю, предупредила 18 января Всемирная организация здравоохранения.



«В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться», — заявил Reuters директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



По данным ВОЗ, в настоящий момент почти половина всех смертей приходится на Северную и Южную Америку, но в будущем может вырасти. В Европе ситуация начала стабилизироваться, несмотря на высокую смертность.

