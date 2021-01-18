FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Ломоносове вырубят больше ста ясеней. Деревья облюбовала узкотелая златка

Более ста ясеней вырубят в Ломоносове до конца января. Деревья стали жертвой опасного вредителя — изумрудной узкотелой златки. Взамен погибших деревьев здесь будут высажены новые, но только лиственницы и дубы, сообщает 18 января комитет по благоустройству.

«Сейчас златка зимует внутри стволов, но, когда наступит весна, есть опасность, что она может распространиться и на другие районы Петербурга. Физически златка способна совершать путешествия до 20 километров. И чтобы опасный паразит не начал распространяться по городу, все древесные остатки будут сожжены», — рассказали в комитете.

Вместе с садовниками в Ломоносове работают специалисты Лесотехнического университета, которые возьмут на исследование образцы древесины, а также личинки златки, чтобы понять, насколько давно насекомое поселилось в Петербурге и как переносит местный климат.

В конце прошлого года три очага размножения этих жуков нашли в Петродворцовом районе. Ясени также вырубили и отправили в печь, чтобы избежать негативного опыта столицы, где вредитель уничтожил тысячи деревьев.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных поселяться на живых, обычно ослабленных деревьях, что неизбежно приводит их к гибели. На территории Санкт-Петербурга за последние два года были замечены ясени с сухими вершинами или с усохшей верхней частью кроны. Причина этого явления — маленький изумрудно-зеленый блестящий жук, который относится к большой группе стволовых вредителей, носящих название златки. Его личинки наносят основной вред посадкам ясеня: проходя развитие под корой и разрушая проводящую систему дерева, они постепенно приводят растение к гибели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний