В Ломоносове вырубят больше ста ясеней. Деревья облюбовала узкотелая златка

«Сейчас златка зимует внутри стволов, но, когда наступит весна, есть опасность, что она может распространиться и на другие районы Петербурга. Физически златка способна совершать путешествия до 20 километров. И чтобы опасный паразит не начал распространяться по городу, все древесные остатки будут сожжены», — рассказали в комитете.

Более ста ясеней вырубят в Ломоносове до конца января. Деревья стали жертвой опасного вредителя — изумрудной узкотелой златки. Взамен погибших деревьев здесь будут высажены новые, но только лиственницы и дубы, сообщает 18 января комитет по благоустройству.

Вместе с садовниками в Ломоносове работают специалисты Лесотехнического университета, которые возьмут на исследование образцы древесины, а также личинки златки, чтобы понять, насколько давно насекомое поселилось в Петербурге и как переносит местный климат.



В конце прошлого года три очага размножения этих жуков нашли в Петродворцовом районе. Ясени также вырубили и отправили в печь, чтобы избежать негативного опыта столицы, где вредитель уничтожил тысячи деревьев.



Ясеневая изумрудная узкотелая златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных поселяться на живых, обычно ослабленных деревьях, что неизбежно приводит их к гибели. На территории Санкт-Петербурга за последние два года были замечены ясени с сухими вершинами или с усохшей верхней частью кроны. Причина этого явления — маленький изумрудно-зеленый блестящий жук, который относится к большой группе стволовых вредителей, носящих название златки. Его личинки наносят основной вред посадкам ясеня: проходя развитие под корой и разрушая проводящую систему дерева, они постепенно приводят растение к гибели.

