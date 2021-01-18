Театр Ненормативной пластики выпускает спектакль о Вертинском

В Театре Ненормативной пластики, где в позапрошлом сезоне вышел спектакль «Посмотри на него», номинированный на «Золотую маску», готовится новая премьера. Режиссер Роман Каганович поставил спектакль «Интервью В.», посвященный одной из ключевых фигур Серебряного века — Александру Вертинскому. Роль выдающегося артиста в спектакле-монологе исполнит актер и режиссер Сергей Азеев. Премьера пройдет 21 января на Малой сцене БДТ.
Спектакль поставлен по мотивам мемуаров артиста «Дорогой длинною» и предлагает взглянуть на его судьбу с не самого очевидного ракурса. «Мемуары Вертинского, изданные при советской власти, вызвали у меня очень противоречивые чувства. Очень много несостыковок в его отношении к возвращению после эмиграции, отношениях с властью, размышлениях и тоске о родине по сравнению с более откровенными письмами к жене. И я решил более подробно изучить и, может быть, раскрыть не его творчество (песни), а именно мотивации для эмиграции и возвращения через 25 лет. Попробовали представить, что он чувствовал, принимая важнейшие решения в жизни…» — рассказывает режиссер о замысле грядущей премьеры.
Центральные темы постановки — эмиграция, тоска по родине, трагедия человека, вынужденного бежать от войны и революции — остро созвучны сегодняшнему дню. Обращаясь не только к творчеству Вертинского, но и к его письмам, воспоминаниям, фактам биографии, спектакль приподнимает завесу тайны над тем, что скрывалось за ироничными песенками «черного Пьеро».
Начало в 19:00. 18+
Алёна Палатченко