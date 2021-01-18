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Павел Фрадков стал первым заместителем управляющего делами президента России

Первым заместителем управляющего делами президента России стал Павел Фрадков. Указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации 18 января.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

Пост первого заместителя управляющего делами президента России освободился в конце декабря 2020 года, когда его покинул Николай Аброськин в связи с достижением предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе.

С 2015 года Павел Фрадков занимал пост заместителя управляющего делами президента РФ. Фрадкову 39 лет, он окончил Московское суворовское военное училище. Имеет два высших образования: военное — по специальности «Юриспруденция» и дипломатическое — по специальности «Мировая экономика». Владеет английским и французским языками.

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Комментарии (4)

тат2007amg
Вот трамвай на рельсах встал..
bluxer
Все благодаря талантам и трудолюбию.
bombaleilo
Случайно?!
Не думаю;)))
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