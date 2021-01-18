Школьный автобус, перевозивший первоклассников, попал в серьезное ДТП в Тюменской области 18 января. Детей от травм уберегло соблюдение правил безопасности.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, на улице Алиш в деревне Якуши Тюменского района столкнулись автобус чикчинской средней школы и автомобиль Cadillac. От удара автобус отбросило в фонарный столб, а машину — в забор. На фото с места ДТП видно, что и столб, и автобус получили серьезные повреждения.
В автобусе в момент ДТП находились 17 первоклассников и сопровождающий. Дети были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Сразу после аварии их пересадили в другой школьный автобус и развезли по домам. А вот 38-летнего водителя «Кадиллака» доставили в больницу.
Столкновение произошло на перекрестке равнозначных дорог. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии и устанавливает, кто кого не пропустил. Уточняется, что 67-летний водитель автобуса был трезв и проходил предрейсовый медицинский контроль. Водительский стаж у него 41 год.