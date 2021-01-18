Суд заменил условное наказание наследника Samsung реальным сроком

В Южной Корее суд Сеула отменил условное наказание наследника Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена и приговорил его к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки, сообщило новостное агентство Yonhap 18 января.

52-летний наследник умершего владельца корпорации был вновь осужден спустя 3 года после того, как получил условный срок. После оглашения приговора миллиардер был немедленно заключен под стражу.



В 2017 году Ли Чжэ Ена уже приговорили к 5 годам заключения за взятки в размере 8,9 млрд вон (7,8 млн долларов), которые он передавал в спортивные фонды, управляемые Цон Сун Силь, подругой экс-президента страны. Однако апелляционный суд в 2018 году снизил доказанную сумму взятки до 3,6 млрд вон, а срок заменил условным наказанием на 2,5 года.