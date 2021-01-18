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Суд допросил Ивана Голунова по делу о подброшенных наркотиках. Журналист рассказал, как его била полиция

Ивана Голунова допросили18 января в Мосгорсуде в рамках суда по делу в отношении пятерых экс-полицейских, обвиняемых в должностных преступлениях после его задержания. Журналист подробно рассказал об агрессии со стороны полицейских.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве двое полицейских в гражданской форме. Журналиста доставили в УВД по ЗАО, ему отказали в звонке адвокату и родным.

В отделении начался досмотр. Голунова, по его словам, попросили раздеться и дважды присесть. С него сняли наручники, рюкзак поставили на угол стола, какое-то время журналист не видел свою сумку. Через некоторое время полицейский Акбар Сергалиев положил рюкзак на стол, открыл большое отделение. При открытии Голунов увидел сверху какой-то пакетик с цветными шариками, желто-зелеными. Журналист сразу заявил, что пакет не его.

Голунов снова потребовал адвоката, в этот момент Максим Уметбаев ударил его в висок. «Вы что, меня еще бить тут будете?» — цитирует показания Голунова «Медиазона».

Журналист вспомнил, как его вытащили из здания к машине на улице. Голунова отвезли на медосвидетельствование. Журналист пожаловался врачу на то, что его незаконно удерживают. «Ну не могу же я вызвать полицию на полицию», — ответил доктор.

Когда процедура была окончена, полицейские потащили Голунова к машине. На лестнице журналист упал, его продолжали тащить, он бился спиной о ступеньки.

По словам журналиста, в какой-то момент он, вероятно, потерял сознание, а очнулся уже на улице, когда лежал на спине, а на грудь ему давила нога полицейского Романа Феофанова. Затем полицейские произвели обыск в квартире журналиста, где на шкафу нашли весы и «цветные пакетики».

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец приготовил для Голунова 120 вопросов: от сферы деятельности журналиста до отношений с родственниками и выяснения причин съёма жилья. Он поинтересовался образованием Голунова и заявил, что его цель — «доказать, что он не такой уж великий журналист».

«Мы попали в такую ситуацию, когда нас незаконно сюда поместили, — пожаловался Ляховец. — СМИ в 2019-м налили грязи, что мы подкинули наркотики, мы оказались здесь, и единственное, что у нас есть, — это доказать обратное, что мы не такие плохие парни, которыми нас окрасили. И для того, чтобы это объяснить, мне нужно доказать, что товарищ Голунов не тот, за кого себя выдает, за журналиста-правдоруба, блин. И что действительно были основания полагать, что он занимается не тем совсем».

Большинство вопросов Ляховца судья отклонил и напомнил про алгоритм УПК, предусматривающий удаление из зала заседаний за неподчинение председательствующему. Следующее заседание назначено на 20 января.

Первое заседание по существу так называемого «дела Голунова» прошло в середине декабря и заняло меньше 20 минут. Позже прокуратура рассказала, из чего выросло дело о наркотиках.

Полицейских Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют в преступлениях, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

Полицейские летом 2019 года задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он утверждал, что их ему подбросили в связи с профессиональной деятельностью — журналист связывал инцидент со статьями о возможной связи высоких чинов ФСБ с московскими кладбищами. Впрочем, позже сам Голунов говорил, что подтверждения версия не получила. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили его коллеги, а также другие публичные люди. В ходе расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела было установлено, что он никак не связан с наркотиками. Голунова отпустили, а материалы дела передали в СКР.

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Комментарии (4)

Иван Драго
Для начала нужно пересмотреть ВСЕ дела по которым были осуждены граждане при помощи вот этих "оборотней в погонах". Подкидывание наркотиков это все тот же - сбыт -(тяжкое преступление).Поэтому, если выясниться, что это была"система"- отменять приговоры. Уверен что будет доказано ,что по стране это повсеместная практика. Значит надо принять закон --не считать пакетик с веществом, предметом уг .преследования
Mikle776
тема не про Навального и ни одного урапатриота тут нет со своими глубокомысленными комментариями... Все свое время они посвящают на комменты в темах про никому не нужного блогера... Ведь он им не интересен и надоел ) и с нетерпением ждут новой новости про него, чтобы тут же что нибудь "умное" написать... отметиться - так сказать )))
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