Суд допросил Ивана Голунова по делу о подброшенных наркотиках. Журналист рассказал, как его била полиция

Ивана Голунова допросили18 января в Мосгорсуде в рамках суда по делу в отношении пятерых экс-полицейских, обвиняемых в должностных преступлениях после его задержания. Журналист подробно рассказал об агрессии со стороны полицейских.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве двое полицейских в гражданской форме. Журналиста доставили в УВД по ЗАО, ему отказали в звонке адвокату и родным.

В отделении начался досмотр. Голунова, по его словам, попросили раздеться и дважды присесть. С него сняли наручники, рюкзак поставили на угол стола, какое-то время журналист не видел свою сумку. Через некоторое время полицейский Акбар Сергалиев положил рюкзак на стол, открыл большое отделение. При открытии Голунов увидел сверху какой-то пакетик с цветными шариками, желто-зелеными. Журналист сразу заявил, что пакет не его.



Голунов снова потребовал адвоката, в этот момент Максим Уметбаев ударил его в висок. «Вы что, меня еще бить тут будете?» — цитирует показания Голунова «Медиазона».

Журналист вспомнил, как его вытащили из здания к машине на улице. Голунова отвезли на медосвидетельствование. Журналист пожаловался врачу на то, что его незаконно удерживают. «Ну не могу же я вызвать полицию на полицию», — ответил доктор.

Когда процедура была окончена, полицейские потащили Голунова к машине. На лестнице журналист упал, его продолжали тащить, он бился спиной о ступеньки.

По словам журналиста, в какой-то момент он, вероятно, потерял сознание, а очнулся уже на улице, когда лежал на спине, а на грудь ему давила нога полицейского Романа Феофанова. Затем полицейские произвели обыск в квартире журналиста, где на шкафу нашли весы и «цветные пакетики».

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец приготовил для Голунова 120 вопросов: от сферы деятельности журналиста до отношений с родственниками и выяснения причин съёма жилья. Он поинтересовался образованием Голунова и заявил, что его цель — «доказать, что он не такой уж великий журналист».

