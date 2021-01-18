«Зенит» поддержал идею сокращения РПЛ до 12 команд

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал возможное сокращение числа команды в Российской премьер-лиге. В интервью «Спорт-Экспрессу» в понедельник, 18 января, глава петербургской команды положительно отнесся к изменению формата чемпионата.
«Мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — подчеркнул Медведев.
Ранее в прессе появилась информация о разделении РПЛ на две части. Условную РПЛ-1 составят 12 сильнейших команд страны. Критерии отбора пока неизвестны. В РПЛ-2 также будет 12 команд. Недостающие четыре команды (сейчас в РПЛ всего 16 клубов) возьмут из ФНЛ (сейчас — второй дивизион). 14 оставшихся в ФНЛ команд объединят с ПФЛ (третий дивизион), который также разобьют на региональные зоны.