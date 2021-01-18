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В Домбае лавина накрыла горнолыжную трассу с людьми

Сход снежной лавины произошел в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России 18 января.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. По предварительной информации, под лавину попали 2 вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

В момент схода лавины там могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели.

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Комментарии (2)

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