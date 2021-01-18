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Петербург пережил аномальные пробки. Не везло общественному транспорту: в Пушкине маршрутка качественно «спряталась»

Несколько раз за утро 18 января петербургский общественный транспорт сходил с дистанции.

На проспекте Солидарности на полчаса встало трамвайное движение. Неприятность заметили очевидцы и прокомментировали в ГУП «Горэлектротранс». Вагон встал из-за технической неисправности при въезде на кольцо на проспекте Солидарности с 9:53, с рельсов он не сходил. Неисправность оперативно устранили, и в 10:20 движение возобновилось, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Две маршрутки попали в ДТП. Рано утром на улице Типанова в сторону Московского проспекта столкнулись маршрутка и легковая машина. Ещё один автобус съехал в кювет на Красносельском шоссе в Пушкине. Об этих авариях также сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Загруженность дорог Петербурга сегодня утром, как и в пятницу, превысила норму. Максимум составил «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для утреннего часа пик 5–6. Днём стало спокойнее: по данным на 13:30, в городе 3 балла.

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