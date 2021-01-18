Новую мутацию коронавируса выявили в Германии — в клинике, где болеют 73 человека

Новая мутация коронавируса выявлена на юге Германии. Вспышка заболеваемости произошла в клинике города Гармиш-Партенкирхен в Баварии.
Как пишет 18 января газета Munchner Merkur, в больнице COVID-19 заразились 73 человека: 52 пациента и 21 сотрудник. Неизвестный до сих пор штамм коронавируса выявлен у троих. Анализы направили в берлинскую клинику Charite, где подтвердили, что это совершенно новый вариант вируса. Обладает ли он какими-то необычными особенностями, пока неясно. Как ожидается, на этот вопрос ответят берлинские исследователи.
Происхождение новой мутации неизвестно. Очевидно только, что не все заболевшие люди в клинике являются её носителями.
По оценке Charite, в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса.