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Во дворе на Замшиной улице рядом с детским садом запахло газом. Источник нашли в машине

«ПетербургГаз» утром 18 января проверял заявку о запахе газа во дворе дома 62 по Замшиной улице. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

В пресс-службе компании нашему изданию сообщили, что обследовали все сети, а также подвальные помещения, однако источника газа там не нашли. Все сети оказались в порядке.

Однако во дворе действительно был сильный запах газа Его источником, предположительно, является машина, припаркованная у дома. На место вызвали сотрудников МЧС и полиции.

Фото: Читатель Фонтанки Кирилл
Фото: Читатель Фонтанки Кирилл

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