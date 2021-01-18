Во дворе на Замшиной улице рядом с детским садом запахло газом. Источник нашли в машине

«ПетербургГаз» утром 18 января проверял заявку о запахе газа во дворе дома 62 по Замшиной улице. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.



В пресс-службе компании нашему изданию сообщили, что обследовали все сети, а также подвальные помещения, однако источника газа там не нашли. Все сети оказались в порядке.



Однако во дворе действительно был сильный запах газа Его источником, предположительно, является машина, припаркованная у дома. На место вызвали сотрудников МЧС и полиции.

