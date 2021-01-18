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СК: За год в России предотвращается до 20 «колумбайнов» в школах

За год Следственный комитет РФ предотвращает до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят несовершеннолетние, сообщила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

Как рассказала она газете «Известия» в интервью, опубликованном 18 января, в 2013 году было создано отдельное подразделение для расследования преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. «Это к тому, что мы не слепо следуем Уголовному кодексу, а реально погружаемся в проблемы. Изучаем дела, выявляем факторы, условия, которые провоцируют проблемы», — говорит Леоненко.

Отлажены механизмы выявления молодых людей, планирующих нападения, большинство преступлений удаётся предотвратить на стадии подготовки. «Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез», — поясняет зампредседателя СК.

За последние годы, по её словам, изменился принцип реагирования, большую роль стали играть журналисты. «Если раньше это была классическая бюрократическая схема: происшествие случилось, на местном уровне расследуется, на контроль начальства случай встанет только после направления сводки или доклада, сейчас по-другому: многое делают СМИ, средства связи», — отмечает Леоненко.

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