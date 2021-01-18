СК: За год в России предотвращается до 20 «колумбайнов» в школах

Как рассказала она газете «Известия» в интервью, опубликованном 18 января, в 2013 году было создано отдельное подразделение для расследования преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними. «Это к тому, что мы не слепо следуем Уголовному кодексу, а реально погружаемся в проблемы. Изучаем дела, выявляем факторы, условия, которые провоцируют проблемы», — говорит Леоненко.

За год Следственный комитет РФ предотвращает до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят несовершеннолетние, сообщила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.

Отлажены механизмы выявления молодых людей, планирующих нападения, большинство преступлений удаётся предотвратить на стадии подготовки. «Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез», — поясняет зампредседателя СК.

За последние годы, по её словам, изменился принцип реагирования, большую роль стали играть журналисты. «Если раньше это была классическая бюрократическая схема: происшествие случилось, на местном уровне расследуется, на контроль начальства случай встанет только после направления сводки или доклада, сейчас по-другому: многое делают СМИ, средства связи», — отмечает Леоненко.