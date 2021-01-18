FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Евро на бирже ниже 90 рублей, доллар — 74

Рубль растерял преимущество на открытии торгов в начале новой недели, однако держится ниже психологически важных отметок.

Европейская валюта на бирже выросла на 40 копеек, до 89,3 рубля. Доллар прибавил 30 копеек и торгуется теперь за 73,5.

Нефть марки Brent стоит сегодня 54,8 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний