Рогозин выложил фото таксы, которую заставляли дышать жидкостью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Facebook фотографию таксы Николаса, на которой в 2017 году проводили эксперимент по дыханию под водой в компании «телохранителя» — овчарки Пончика.

Николас участвовал в эксперименте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года, когда Рогозин, на тот момент вице-премьер, показывал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований. Среди них была жидкость, которой можно дышать, и для демонстрации этого в колбу полностью погружали таксу. Видео эксперимента вызвало большой общественный резонанс. С тех пор собака живёт у Рогозина дома, напоминает РИА Новости .

Рогозин отметил, что он не сторонник опытов на животных. «Не знаю, какой идиот решил это показать. Я сам собачник, мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более никто при опыте не пострадал», — написал он.

О дальнейшей разработке технологии жидкостного дыхания Рогозин рассказывать не стал, отправив интересующихся к гендиректору Фонда перспективных исследований Андрею Григорьеву.