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Разыскивая «Камри», полицейские вышли на трёх братьев с иностранными именами на букву «Г»

Петербургская полиция раскрыла угон почти новой «Тойоты Камри». Как стало известно «Фонтанке» 18 января, задержаны трое мужчин — братья, рождённые в самом начале весны.

Чёрная «Камри» 2019 года выпуска пропала в ночь на 13 января от дома 3 по Дунайскому проспекту. Заявление в полицию подал автовладелец — 51-летний неработающий петербуржец, проживающий здесь же, на Дунайском. В тот же день следователь возбудила уголовное дело по факту кражи.

Уже днём 16 января сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемых. Трое братьев были задержаны в гараже на улице Возрождения. Самому старшему 30 лет, младшему 22 года, дни рождения у всех — в конце февраля — начале марта. Работают в разных местах: кто автослесарем, кто гендиректором ИП. Все имена на букву «Г», только одно типично для России — Георгий. Один из братьев имеет судимости, а три года назад пытался задушить свою сожительницу. Все трое ночью 17 января были помещены под стражу.

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Комментарии (6)

kote_5e4d88f83c7f0
о, ребусы пошли
gencon
Больше похоже на то, что КАМРИ задолжал денег или кинул троицу на бабки, после чего те угнали машину (не в милиции же идти, ведь скажут - идите в суд разбирайтесь). Слишком быстро нашли, как будто знали где искать..... Ну и как всегда, собственник сам раскрыл преступление, позолотил ручку коррупционерам из МВД, и те так и быть взяли ксивы и поехали на адрес.
P. S. Все имена вымышлены. Совпадения случайны.
Cashmare
о боже, какая интрига, агата кристи нервно курит в сторонке. сначала три брата-акробата с иностранными именами, потом оказывается один русифицированный. старшему 30, младшему 22, среднему - неизвестно. у какого-то их трех братьев судимость, при этом один их них - гендиректор ИП, второй - автослесарь, и опять про одного из них ничего неизвестно. сопоставив все факты, я пришел к выводу, что убийца - неработающий петербуржец, иначе откуда у него деньги на камри. дело раскрыто ))
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