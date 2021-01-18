Разыскивая «Камри», полицейские вышли на трёх братьев с иностранными именами на букву «Г»

Петербургская полиция раскрыла угон почти новой «Тойоты Камри». Как стало известно «Фонтанке» 18 января, задержаны трое мужчин — братья, рождённые в самом начале весны.

Чёрная «Камри» 2019 года выпуска пропала в ночь на 13 января от дома 3 по Дунайскому проспекту. Заявление в полицию подал автовладелец — 51-летний неработающий петербуржец, проживающий здесь же, на Дунайском. В тот же день следователь возбудила уголовное дело по факту кражи.

Уже днём 16 января сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемых. Трое братьев были задержаны в гараже на улице Возрождения. Самому старшему 30 лет, младшему 22 года, дни рождения у всех — в конце февраля — начале марта. Работают в разных местах: кто автослесарем, кто гендиректором ИП. Все имена на букву «Г», только одно типично для России — Георгий. Один из братьев имеет судимости, а три года назад пытался задушить свою сожительницу. Все трое ночью 17 января были помещены под стражу.