В СК хотят ужесточить уголовную ответственность для физлиц за налоговые преступления

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, в частности за увеличение срока давности по налоговым преступлениям. Также ведомство предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах сразу после их обнаружения.
Как пишут 18 января «Известия», зампредседателя Следственного комитета Елена Леоненко рассказала изданию об итогах работы ведомства и о том, собирается ли оно инициировать изменения в законодательстве.
«Мы предлагаем закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска, однако сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления приговора суда в законную силу до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску, — рассказывает Леоненко. — Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца».
Еще одна инициатива касается срока предоставления материалов следователю. Сейчас ФНС направляет материал, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. В СК считают, что это слишком долго, «за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество». «Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла», — отметила зампредседателя комитета.
По её словам, с 2011 года по сентябрь 2020 года предположительно установленный ущерб госбюджету от налоговых преступлений составил более 450 млрд рублей. СК удалось вернуть в бюджет около 208 млрд рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 млрд. С 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло почти в полтора раза — с 1776 до 2560. Больше половины материалов, поступивших следователям, ложатся в основу для уголовного преследования. «Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба», — отмечает Леоненко.