В СК хотят ужесточить уголовную ответственность для физлиц за налоговые преступления

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, в частности за увеличение срока давности по налоговым преступлениям. Также ведомство предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах сразу после их обнаружения.

Как пишут 18 января «Известия», зампредседателя Следственного комитета Елена Леоненко рассказала изданию об итогах работы ведомства и о том, собирается ли оно инициировать изменения в законодательстве.

«Мы предлагаем закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска, однако сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления приговора суда в законную силу до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску, — рассказывает Леоненко. — Также мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца».