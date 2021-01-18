Некоторое напряжение чувствовалось во Внуково уже с утра 17 января. По терминалу прогуливались спортивной походкой молодые люди с неброскими чертами лица, одетые в едином неприметном стиле. Собирались небольшими группками по четыре-пять человек, замирали, уткнувшись в смартфоны. С каждым часом их становилось все больше. Полицейские в форме толпились у лестницы, ведущей в зону прилета международных рейсов. Тут и там в режиме реального времени на глазах ничего не подозревающих пассажиров проходили напряженные производственные совещания.
Уже с утра было ясно, что главный вопрос — под каким предлогом Алексею Навальному не дадут пересечься с теми, кто приедет во Внуково его встретить.
«Вариантов не прилететь много, как и у любого пассажира. От «не пустили на борт» до «сломался самолёт», — рассказал редакции авиационный автор «Фонтанки» Андрей Меньшенин перед началом самого востребованного шоу января. — Из-за мороза как такового отменить рейс не могут. Я посмотрел авиационный прогноз погоды на все четыре московских аэропорта. Там самое близкое, что может повлиять, — это то, что в Шереметьево ожидается видимость 500 метров временами начиная с 19 часов по московскому времени. Но Внуково, по прогнозу, должно накрыть только через два часа после Шереметьево, а Домодедово через два часа после Внуково».
Самолет могли бы посадить в другом городе — но только в случае нештатной ситуации на борту. Например, если кому-то станет плохо, как полгода назад случилось на томском рейсе.
Однако ситуация во Внуково развивалась, словно Навальный надвигался на терминал, как обстоятельство непреодолимой силы. К обеду в аэропорту мистическим образом начали ломаться эскалаторы и лифты. По совпадению все они вели в зону прилета. У рамок металлодетекторов на входе появились усиленные посты полиции. Сотрудники начали проверять что-то на экранах смартфонов всех, кто пытался войти в терминал с улицы.
Около 14 часов из подсобных помещений возникла вереница серых пластиковых экранов на колесиках. Экраны были скреплены между собой монтажными хомутами и образовывали сплошную перегородку. Так выход из «зеленого коридора», откуда должен был появиться Навальный после приземления, оказался отрезан от всего остального аэропорта.
Метрах в трех от серой загородки обустроили еще одну — из выставленных в ряд от стенки до стенки металлических скамеек из зоны ожидания. За серый забор то и дело ныряли одинаковые люди в штатском, но от простых смертных проход заслонили собой полицейские и сотрудники аэропорта.
На вопрос корреспондента «Фонтанки», почему в зону прилета невозможно попасть, один из служителей правопорядка ответил:
— Потому что проводится дезинфекция.
— Против чего?
— Не знаю. Против ковида, наверное. Распоряжение Роспотребнадзора.
— И вы в это верите?
— Я свято в это верю, — вмешался в разговор стоявший рядом функционер «Внуково» в серой спецодежде, сделав особенный упор на слово «свято».
Так мероприятие разом переместилось из категории вероятности в область религиозного.
«То самое время. То самое место, — гласил огромный рекламный билборд над зачищенной от случайных людей зоной прилета. — Чтобы задуматься о персональных победах». И мелким шрифтом в уголке: «Россия — страна возможностей».
В контексте ситуации эти слова смотрелись тревожным пророчеством.
Спустя час после возникновения серого забора в терминал начали стремительно прибывать новые люди. Преимущественно молодые и даже несовершеннолетние. Социальная дистанция стремительно таяла. Пока по ту сторону забора невидимые специалисты проводили неведомую «дезинфекцию», по эту сторону плечи смыкались все плотнее, но ни у кого из официальных лиц это не вызывало протеста.
Время от времени к забору подходили люди, которые не интересовались Навальным. Они приехали встретить своих близких из заграничных путешествий. С помощью телефона и размахивания руками над кромкой забора они пытались помочь родным выбраться из зоны прилета, чтобы потом буквально просочиться через толпу.
С улицы в аэропорт начали запускать только при наличии билета на самолет. Так возвращение Навального в Россию превратилось в шоу, за просмотр которого надо было заплатить. Журналисты, блогеры и просто сочувствующие бросились скупать места на авиарейсах, которыми не планировали лететь. Самые хитрые просто подредактировали проездные бланки, завалявшиеся в почте с прежних путешествий, подогнав дату и номер рейса под актуальное расписание.
Серый забор собравшиеся практически сразу прозвали «Берлинской стеной». Впрочем, скоро выяснилось, что далеко не все приехали сюда встречать того самого «пациента». Несколько десятков модно одетых мальчиков и девочек пришли посмотреть на Ольгу Бузову. Что звучало диковато хотя бы потому, что, согласно официальному Instagram звезды, она двое суток назад уже прилетела — с каникул на Мальдивах в Москву. И почти сразу же махнула в Петербург. То есть по всем правилам должна была выйти в зоне прилета для внутренних рейсов. Но «поклонников Бузовой» это не смущало. Собравшись в кружок, девочки начали распевать «Мало половин», подглядывая слова на экранах смартфонов, а мальчики вальяжно рассредоточились вдоль ограждения.
Михаил Огнев
Юноши и девушки, приехавшие ради Навального, роптали. А некоторые громко спрашивали бузовцев, почем они «продали Родину». Так в терминале, к которому оказалось приковано внимание всей страны, столкнулись два мира, два кумира. Серьезный идеологический спор вышел у молодых сторонников Навального со зрелым мужчиной в черной бейсболке с надписью «Rusultras». Он снимал поющих девочек на телефон и подсказывал им репертуар.
Оппоненты пытались уличить мужчину в бейсболке в причастности к Центру «Э», а он рассказывал им, что «Навальный наелся лития». При этом сторонники оппозиционера опасались провокаций. Всякий раз, когда кто-то случайно или намеренно касался шаткой «Берлинской стены», раздавались предостерегающие крики.
Когда до рейса из Берлина оставалось чуть больше часа, в толпе раздался крик: «Космонавты!» Несколько десятков полицейских и омоновцев в черных шлемах и с резиновыми дубинками в руках разрезали толпу надвое сплошной цепью.
Цепь замерла метрах в тридцати от баррикады из металлических скамеек. «Поклонники Оли» немедленно выстроились в ряд и сомкнули поднятые над головой плакаты со строчками из песен Бузовой.
Силовики на эту демонстрацию агитационных материалов никак не отреагировали. «А если бы мы пришли с плакатами в поддержку Навального, нас бы просто не пустили в аэропорт», — негодовали навальнинцы. Вдалеке, у входа в терминал, раздавались крики и собачий лай, там задерживали особо активных.
Венера Галеева
Еще спустя мгновение живая цепь из полиции и ОМОНа внезапно и стремительно двинулась в сторону зоны прилета, спрессовывая толпу и оттесняя людей от «Берлинской стены».
Михаил Огнев
Между стеной и цепью из силовиков осталось человек семьдесят. Все замерло. «Стена», которую все-таки несколько раз толкнули, в паре мест опасно просела внутрь. По ту сторону омоновцы выстраивались в подобие коридора.
И тут самолет с Навальным на борту начал выписывать неожиданные коленца на онлайн-радаре. Похожую фигуру пилоты «Победы» уже рисовали в небе в поддержку Дзюбы, и тогда не все оценили это художество. Соцсети наперебой предлагали версии странного поведения воздушного судна: самолет отправится в Калугу; будет кружить, пока все встречающие Навального не разойдутся; улетит на тайный запасной аэродром. Все оказалось проще. Аэропорт Внуково просто закрыли для всех без исключения рейсов. Повод — неуклюжая снегоуборочная техника на поле. Из-за этой простой меры во Внуково до глубокой ночи все шло не по плану — прилетающие рейсы чохом отправили в Шереметьево и самолеты возвращались во Внуково с большим опозданием.
Так, борт, в ожидании которого порядка 600 человек осадили терминал, отправился в Шереметьево. Но сторонники Навального до последнего верили, что это хитрый отвлекающий маневр и им удастся увидеть политика. Бузовцы к этому времени покинули поле боя, побросав на пол усыпанные блестками плакаты и приунывшие букетики цветов.
...Когда на электронном табло высветилась пометка, что самолет Навального приземлился в сорока километрах от Внуково, в толпе раздались аплодисменты. Кто-то поднял с пола лист ватмана с выведенными девичьим почерком словами: «И при любых обстоятельствах слушай». С плакатом фотографировались, как со знаменем поверженного супостата. Юные девы на прощание пилили себяшечки на фоне оцепления, которое не спешило расходиться, но уже не пугало. Уборщица широкой шваброй торопливо сметала в сторону оставшийся после толпы сор. В 20 часов 22 минуты сотрудник в штатском одной рукой подтолкнул с края «Берлинскую стену», и она сама собой сложилась гармошкой, открыв проход к запретной зоне прилета. Следов или запахов дезинфекции не было ни видно, ни слышно.
Еще спустя четверть часа аэропорт Внуково вернулся на круги своя. Около билетных касс полицейские — те самые, что стерегли проход за «Берлинскую стену», — впятером упихивали буйного гражданина в кресло на колесах. Гражданин извивался и пьяно кричал, что «не давал права себя трогать». Наконец его удалось зафиксировать и укатить с глаз долой. «Позор, позор...» — доносилось из-за кассовой стойки. Там украдкой смотрели видео, снятое этажом ниже в прошлой жизни — пару часов назад.
Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»