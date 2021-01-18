Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Некоторое напряжение чувствовалось во Внуково уже с утра 17 января. По терминалу прогуливались спортивной походкой молодые люди с неброскими чертами лица, одетые в едином неприметном стиле. Собирались небольшими группками по четыре-пять человек, замирали, уткнувшись в смартфоны. С каждым часом их становилось все больше. Полицейские в форме толпились у лестницы, ведущей в зону прилета международных рейсов. Тут и там в режиме реального времени на глазах ничего не подозревающих пассажиров проходили напряженные производственные совещания.



Уже с утра было ясно, что главный вопрос — под каким предлогом Алексею Навальному не дадут пересечься с теми, кто приедет во Внуково его встретить.

«Вариантов не прилететь много, как и у любого пассажира. От «не пустили на борт» до «сломался самолёт», — рассказал редакции авиационный автор «Фонтанки» Андрей Меньшенин перед началом самого востребованного шоу января. — Из-за мороза как такового отменить рейс не могут. Я посмотрел авиационный прогноз погоды на все четыре московских аэропорта. Там самое близкое, что может повлиять, — это то, что в Шереметьево ожидается видимость 500 метров временами начиная с 19 часов по московскому времени. Но Внуково, по прогнозу, должно накрыть только через два часа после Шереметьево, а Домодедово через два часа после Внуково».

Самолет могли бы посадить в другом городе — но только в случае нештатной ситуации на борту. Например, если кому-то станет плохо, как полгода назад случилось на томском рейсе.

Однако ситуация во Внуково развивалась, словно Навальный надвигался на терминал, как обстоятельство непреодолимой силы. К обеду в аэропорту мистическим образом начали ломаться эскалаторы и лифты. По совпадению все они вели в зону прилета. У рамок металлодетекторов на входе появились усиленные посты полиции. Сотрудники начали проверять что-то на экранах смартфонов всех, кто пытался войти в терминал с улицы.

Фото: Михаил Огнев

Около 14 часов из подсобных помещений возникла вереница серых пластиковых экранов на колесиках. Экраны были скреплены между собой монтажными хомутами и образовывали сплошную перегородку. Так выход из «зеленого коридора», откуда должен был появиться Навальный после приземления, оказался отрезан от всего остального аэропорта.

Фото: Михаил Огнев

Метрах в трех от серой загородки обустроили еще одну — из выставленных в ряд от стенки до стенки металлических скамеек из зоны ожидания. За серый забор то и дело ныряли одинаковые люди в штатском, но от простых смертных проход заслонили собой полицейские и сотрудники аэропорта.

На вопрос корреспондента «Фонтанки», почему в зону прилета невозможно попасть, один из служителей правопорядка ответил:

— Потому что проводится дезинфекция.

— Против чего?

— Не знаю. Против ковида, наверное. Распоряжение Роспотребнадзора.

— И вы в это верите?

— Я свято в это верю, — вмешался в разговор стоявший рядом функционер «Внуково» в серой спецодежде, сделав особенный упор на слово «свято».



Так мероприятие разом переместилось из категории вероятности в область религиозного.

«То самое время. То самое место, — гласил огромный рекламный билборд над зачищенной от случайных людей зоной прилета. — Чтобы задуматься о персональных победах». И мелким шрифтом в уголке: «Россия — страна возможностей».

Фото: Михаил Огнев

В контексте ситуации эти слова смотрелись тревожным пророчеством.

Спустя час после возникновения серого забора в терминал начали стремительно прибывать новые люди. Преимущественно молодые и даже несовершеннолетние. Социальная дистанция стремительно таяла. Пока по ту сторону забора невидимые специалисты проводили неведомую «дезинфекцию», по эту сторону плечи смыкались все плотнее, но ни у кого из официальных лиц это не вызывало протеста.

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

Время от времени к забору подходили люди, которые не интересовались Навальным. Они приехали встретить своих близких из заграничных путешествий. С помощью телефона и размахивания руками над кромкой забора они пытались помочь родным выбраться из зоны прилета, чтобы потом буквально просочиться через толпу.



Фото: Венера Галеева Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

С улицы в аэропорт начали запускать только при наличии билета на самолет. Так возвращение Навального в Россию превратилось в шоу, за просмотр которого надо было заплатить. Журналисты, блогеры и просто сочувствующие бросились скупать места на авиарейсах, которыми не планировали лететь. Самые хитрые просто подредактировали проездные бланки, завалявшиеся в почте с прежних путешествий, подогнав дату и номер рейса под актуальное расписание.

Фото: Михаил Огнев

Серый забор собравшиеся практически сразу прозвали «Берлинской стеной». Впрочем, скоро выяснилось, что далеко не все приехали сюда встречать того самого «пациента». Несколько десятков модно одетых мальчиков и девочек пришли посмотреть на Ольгу Бузову. Что звучало диковато хотя бы потому, что, согласно официальному Instagram звезды, она двое суток назад уже прилетела — с каникул на Мальдивах в Москву. И почти сразу же махнула в Петербург. То есть по всем правилам должна была выйти в зоне прилета для внутренних рейсов. Но «поклонников Бузовой» это не смущало. Собравшись в кружок, девочки начали распевать «Мало половин», подглядывая слова на экранах смартфонов, а мальчики вальяжно рассредоточились вдоль ограждения.



Михаил Огнев

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

Юноши и девушки, приехавшие ради Навального, роптали. А некоторые громко спрашивали бузовцев, почем они «продали Родину». Так в терминале, к которому оказалось приковано внимание всей страны, столкнулись два мира, два кумира. Серьезный идеологический спор вышел у молодых сторонников Навального со зрелым мужчиной в черной бейсболке с надписью «Rusultras». Он снимал поющих девочек на телефон и подсказывал им репертуар.

Фото: Михаил Огнев

Оппоненты пытались уличить мужчину в бейсболке в причастности к Центру «Э», а он рассказывал им, что «Навальный наелся лития». При этом сторонники оппозиционера опасались провокаций. Всякий раз, когда кто-то случайно или намеренно касался шаткой «Берлинской стены», раздавались предостерегающие крики.

Когда до рейса из Берлина оставалось чуть больше часа, в толпе раздался крик: «Космонавты!» Несколько десятков полицейских и омоновцев в черных шлемах и с резиновыми дубинками в руках разрезали толпу надвое сплошной цепью.

Фото: Михаил Огнев

Цепь замерла метрах в тридцати от баррикады из металлических скамеек. «Поклонники Оли» немедленно выстроились в ряд и сомкнули поднятые над головой плакаты со строчками из песен Бузовой.

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

Силовики на эту демонстрацию агитационных материалов никак не отреагировали. «А если бы мы пришли с плакатами в поддержку Навального, нас бы просто не пустили в аэропорт», — негодовали навальнинцы. Вдалеке, у входа в терминал, раздавались крики и собачий лай, там задерживали особо активных.



Венера Галеева

Еще спустя мгновение живая цепь из полиции и ОМОНа внезапно и стремительно двинулась в сторону зоны прилета, спрессовывая толпу и оттесняя людей от «Берлинской стены».

Михаил Огнев

Между стеной и цепью из силовиков осталось человек семьдесят. Все замерло. «Стена», которую все-таки несколько раз толкнули, в паре мест опасно просела внутрь. По ту сторону омоновцы выстраивались в подобие коридора.



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев

И тут самолет с Навальным на борту начал выписывать неожиданные коленца на онлайн-радаре. Похожую фигуру пилоты «Победы» уже рисовали в небе в поддержку Дзюбы, и тогда не все оценили это художество. Соцсети наперебой предлагали версии странного поведения воздушного судна: самолет отправится в Калугу; будет кружить, пока все встречающие Навального не разойдутся; улетит на тайный запасной аэродром. Все оказалось проще. Аэропорт Внуково просто закрыли для всех без исключения рейсов. Повод — неуклюжая снегоуборочная техника на поле. Из-за этой простой меры во Внуково до глубокой ночи все шло не по плану — прилетающие рейсы чохом отправили в Шереметьево и самолеты возвращались во Внуково с большим опозданием.

Фото: скриншот страницы сервиса flightradar24 Фото: Михаил Огнев

Так, борт, в ожидании которого порядка 600 человек осадили терминал, отправился в Шереметьево. Но сторонники Навального до последнего верили, что это хитрый отвлекающий маневр и им удастся увидеть политика. Бузовцы к этому времени покинули поле боя, побросав на пол усыпанные блестками плакаты и приунывшие букетики цветов.

Фото: Михаил Огнев

...Когда на электронном табло высветилась пометка, что самолет Навального приземлился в сорока километрах от Внуково, в толпе раздались аплодисменты. Кто-то поднял с пола лист ватмана с выведенными девичьим почерком словами: «И при любых обстоятельствах слушай». С плакатом фотографировались, как со знаменем поверженного супостата. Юные девы на прощание пилили себяшечки на фоне оцепления, которое не спешило расходиться, но уже не пугало. Уборщица широкой шваброй торопливо сметала в сторону оставшийся после толпы сор. В 20 часов 22 минуты сотрудник в штатском одной рукой подтолкнул с края «Берлинскую стену», и она сама собой сложилась гармошкой, открыв проход к запретной зоне прилета. Следов или запахов дезинфекции не было ни видно, ни слышно.

Еще спустя четверть часа аэропорт Внуково вернулся на круги своя. Около билетных касс полицейские — те самые, что стерегли проход за «Берлинскую стену», — впятером упихивали буйного гражданина в кресло на колесах. Гражданин извивался и пьяно кричал, что «не давал права себя трогать». Наконец его удалось зафиксировать и укатить с глаз долой. «Позор, позор...» — доносилось из-за кассовой стойки. Там украдкой смотрели видео, снятое этажом ниже в прошлой жизни — пару часов назад.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

